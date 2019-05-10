В Калининграде на ул. Камской в ДТП погиб 22-летний скутерист
Его 16-летний товарищ получил повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ДТП случилось в минувший праздничный день 9 мая вечером. В 21:00 на улице Камской в Калининграде скутер марки «Keeway», 22-летний водитель которого не имел прав, врезался на полном ходу в столб.
Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, в результате столкновения водитель скутера погиб.
16-летний пассажир скутера получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU