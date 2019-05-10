В Калининграде на ул. Камской в ДТП погиб 22-летний скутерист

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-10T16:20:57+03:00

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ДТП случилось в минувший праздничный день 9 мая вечером. В 21:00 на улице Камской в Калининграде скутер марки «Keeway», 22-летний водитель которого не имел прав, врезался на полном ходу в столб.

Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, в результате столкновения водитель скутера погиб.

16-летний пассажир скутера получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU