На Шатровских озерах обнаружили лебедя, которому собаки перегрызли крыло

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-10T16:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На Шатровских озерах под Светлогорском обнаружили раненого лебедя. По словам очевидцев, птица пострадала от нападения собак. Информация об этом появилась в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в ВК.

«Помогите, погибнет. Перегрызли собаки крыло. Рядом лебедь ее, он охраняет, не бросает, но это ненадолго», - рассказали очевидцы.

Волонтеры из приюта «Клюквенное» сообщили, что забрали лебедя.

После посещения ветеринара будет принято решение о лечении птицы. Не исключено, что будет необходима ампутация крыла.

ИСТОЧНИК KP.RU