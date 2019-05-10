2019-05-10T16:40:21+03:00
Дом. Семья

На Шатровских озерах обнаружили лебедя, которому собаки перегрызли крыло

Птицу спасли и намерены вылечить
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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На Шатровских озерах под Светлогорском обнаружили раненого лебедя. По словам очевидцев, птица пострадала от нападения собак. Информация об этом появилась в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в ВК.

«Помогите, погибнет. Перегрызли собаки крыло. Рядом лебедь ее, он охраняет, не бросает, но это ненадолго», - рассказали очевидцы.

Волонтеры из приюта «Клюквенное» сообщили, что забрали лебедя.

После посещения ветеринара будет принято решение о лечении птицы. Не исключено, что будет необходима ампутация крыла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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