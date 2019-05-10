В Гвардейске автомобиль «Ауди» врезался в дерево, пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-10T16:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг 9 мая в Гвардейске случилось ДТП, в результате которого пострадал молодой мужчина.

В 5 утра на улице Станционной автомобиль «Ауди» под управлением неустановленного водителя врезался в придорожное дерево.

Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, водитель на прямом участке дороги неверно выбрал скоростной режим и не справился с управлением.

В результате ДТП был госпитализирован 23-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU