2019-05-10T16:56:26+03:00
Происшествия

В Гвардейске автомобиль «Ауди» врезался в дерево, пострадал мужчина

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувший четверг 9 мая в Гвардейске случилось ДТП, в результате которого пострадал молодой мужчина.

В 5 утра на улице Станционной автомобиль «Ауди» под управлением неустановленного водителя врезался в придорожное дерево.

Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, водитель на прямом участке дороги неверно выбрал скоростной режим и не справился с управлением.

В результате ДТП был госпитализирован 23-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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