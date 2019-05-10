Житель Багратионовска украл из школы туристические палатки и генератор
В Багратионовске из подсобного помещения местной школы кто-то вынес девять туристических палаток и бензиновый генератор. О случившемся директор учебного заведения сообщил в полицию.
Стражи порядка на сломанном замке обнаружили следы пальцев рук злоумышленника. Найти и задержать его было лишь делом техники.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что тут же поступила информация о жителе поселка Луговое, который пытается продать туристические палатки. Полицейские задержали подозреваемого и в ходе обыска обнаружили у него похищенное имущество.
За кражу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU