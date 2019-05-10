Житель Багратионовска украл из школы туристические палатки и генератор

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-10T17:13:19+03:00

Похищенное он попытался продать, но был задержан

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В Багратионовске из подсобного помещения местной школы кто-то вынес девять туристических палаток и бензиновый генератор. О случившемся директор учебного заведения сообщил в полицию.

Стражи порядка на сломанном замке обнаружили следы пальцев рук злоумышленника. Найти и задержать его было лишь делом техники.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что тут же поступила информация о жителе поселка Луговое, который пытается продать туристические палатки. Полицейские задержали подозреваемого и в ходе обыска обнаружили у него похищенное имущество.

За кражу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU