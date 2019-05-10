СМИ: Паром «Балтийск» не может выйти из порта Усть-Луга из-за долгов

СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-10T19:07:55+03:00

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Паром «Балтийск» застрял в морском порту Усть-Луга, откуда не может выйти четвертые сутки. Причина – проблемы с двигателем и долги судовладельца, из-за которых судно не заправляют.

Как сообщает 47news со ссылкой на капитана «Балтийска» Сергея Кривинчука, паром должен был покинуть Усть-Лугу днем 6 мая, но судно осталось у причала. Нет топлива для выхода в море. Для того, чтобы дойти до Балтийска и вернуться обратно в Усть-Лугу необходимо 170 тонн мазута и 30 тонн дизельного топлива, а на данный момент на «Балтийске» 38 тонн мазута и 6 тонн ДТ.

По словам капитана, в настоящее время оператор парома в лице ООО «Силайн Технолоджи» и судовладелец в лице ООО «БФИ» ведут переговоры с бункеровочными компаниями порта Усть-Луга, которые не хотят пополнять запасы топлива «Балтийска» из-за задолженностей судовладельца.

Погрузки на «Балтийск» ожидают несколько десятков ж/д цистерн, машины спецтехники с сопровождением. Экипаж «Балтийска» – 20 человек, запасов продовольствия хватит до 18 мая.

Второй паром – «Амбал» – который ходит в Калининградскую область, встал на плановый 2-недельный ремонт в док в Санкт-Петербурге. Вернуться на линию он должен 17-18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU