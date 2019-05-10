В Гвардейске пьяный мужчина напал на машину хозяйки кафе, в котором отказались его обслуживать

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-10T19:20:39+03:00

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Инцидент случился в Гвардейске, где 27-летний мужчина в кафе употребил большое количество спиртного. Он собирался отдыхать до утра, однако хозяйка заведения сообщила, что кафе закрывается и выпроводила клиента на улицу.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что это настолько разозлило мужчину, желавшего продолжить выпивать, что он толкнул женщину. Та упала и ударилась головой.

Женщина закрыла кафе, села в свое авто, пытаясь скрыться от разъяренного гостя. Но тот ударил ногой по машине, повредив водительскую дверь.

Более того, на следующий день 56-летняя предпринимательница обнаружила сломанные рол-ставни на одном из окон заведения.

Полицейские задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело. Также мужчина будет привлечен к ответственности за нанесение телесных повреждений.

В полиции отметили, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрение стражей порядка как раз за хулиганство и повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU