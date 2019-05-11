2019-05-11T10:09:54+03:00
Происшествия

Под Калининградом горели два недействующих мусорных полигона

Первый пожар случился на свалке в Светлом, второй – в Долгоруково
Иван МАРКОВ
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За минувшие сутки пожарные дважды выезжали на тушение пожаров на недействующих мусорных полигонах Калининградской области. Сигнал о первом пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 10 мая в 12:51. Горел недействующий полигон твердых бытовых отходов на площади 0,1 га на улице Дружбы в городе Светлом. Возгорание было ликвидировано пятью спасателями пожарно-спасательной части №31 с привлечением 2 единиц техники. Пострадавших нет.

Второй пожар случился на закрытом полигоне ТБО в поселке Долгоруково Багратионовского городского округа. Сигнал о нем поступил 10 мая в 20:51. Площадь возгорания тут составила 10 квадратных метров. Для его ликвидации привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части №18 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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