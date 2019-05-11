Новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов» приступит к швартовным испытаниям уже в конце мая

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-11T10:30:44+03:00

Построен он был для ВМФ России на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде

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Новейший первый серийный большой десантный корабля проекта 11711 «Петр Моргунов», построенный для ВМФ России на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, во второй декаде мая приступит к швартовным испытаниям у достроечной набережной предприятия. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, на июнь 2019 года запланированы его заводские ходовые испытания.

- Экипаж БДК «Петр Моргунов» успешно завершил полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по специальным программам обучения личного состава экипажей десантных кораблей, - поясняют в пресс-службе. - В настоящее время экипаж готовится к заселению на корабль, которое состоится в период с 13 по 18 мая.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» станет вторым кораблем проекта 11711, которые строятся в рамках программы военного кораблестроения, учитывающей серийное строительство кораблей дальней морской зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU