В Калининграде на улице Володарского горела недостроенная семиэтажка

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-11T10:59:51+03:00

В ее подвале неизвестные подожгли пластиковые трубы

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В Калининграде на улице Володарского утром 10 мая произошел пожар в строящемся семиэтажном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в 10:46.

- В семиэтажном строящемся доме, в общем отсеке подвала, горели пластиковые трубы на площади 1 кв.м. и 2 кв.м, - уточняет пресс-служба. - Ликвидировано первичными средствами пожаротушения.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 6 человек и 1 единицы техники. Пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU