2019-05-11T10:59:51+03:00
Происшествия

В Калининграде на улице Володарского горела недостроенная семиэтажка

В ее подвале неизвестные подожгли пластиковые трубы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде на улице Володарского утром 10 мая произошел пожар в строящемся семиэтажном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в 10:46.

- В семиэтажном строящемся доме, в общем отсеке подвала, горели пластиковые трубы на площади 1 кв.м. и 2 кв.м, - уточняет пресс-служба. - Ликвидировано первичными средствами пожаротушения.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 6 человек и 1 единицы техники. Пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Малом Исаково автомобиль сбил девочку на электросамокате и скрылся
В центре Калининграда «Рено» протаранил «Ауди», есть пострадавшие
В Калининграде госпитализировано еще 6 человек с признаками заболевания корью
Калининградцев призывают принять участие во Всемирном дне посадки тыквы в публичных пространствах
Калининградцев возмутил снос огромного бука у первой гимназии
Новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов» приступит к швартовным испытаниям уже в конце мая
Под Калининградом горели два недействующих мусорных полигона
В Гвардейске пьяный мужчина напал на машину хозяйки кафе, в котором отказались его обслуживать
СМИ: Паром «Балтийск» не может выйти из порта Усть-Луга из-за долгов
Житель Багратионовска украл из школы туристические палатки и генератор
В Гвардейске автомобиль «Ауди» врезался в дерево, пострадал мужчина
На Шатровских озерах обнаружили лебедя, которому собаки перегрызли крыло
В Калининграде на ул. Камской в ДТП погиб 22-летний скутерист
Калининградка купила через соцсеть дорогие кальяны, но стала жертвой мошенника
Боевая техника, участвовавшая в параде в Калининграде, повредила асфальт на главных улицах
В Светлом мужчина украл у мальчика самокат «для своих детей»
В Советске сгорел склад с картоном
На здании в Светлогорске нарисовали портреты героев Великой Отечественной войны
Калининградцам предлагают поучаствовать в фестивале подросткового кино