2019-05-11T13:08:26+03:00
Общество

Калининградцев возмутил снос огромного бука у первой гимназии

Очевидцы сообщают, что диаметр его ствола был около метра
Иван МАРКОВ
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Спиленный бук у первой гимназииСпиленный бук у первой гимназииФото: Группа "Аллеи Калининградской области"
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В пятницу 10 мая в Калининграде, в сквере у первой гимназии жители обнаружили огромный пень от свежеспиленного бука. Фотографии спила выложила в группу «Аллеи Калининградской области» калининградка Татьяна Иванова.

- Спиленный бук диаметром 80-100 см в парке рядом со школой номер 1 в Калининграде, - подписала фото Иванова.

В обсуждении инцидента комментаторы предположили, что это начало «благоустройства» парка, так как эта зеленая зона стояла в очереди на приведение его в порядок.

Напомним, в конце апреля большой бук был также спилен в сквере на улице Яналова. Тогда городские власти объяснили снос дерева тем, что вдоль ствола у него появилась трещина. Использовать стяжку ствола коммунальщики отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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