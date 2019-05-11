Калининградцев возмутил снос огромного бука у первой гимназии
В пятницу 10 мая в Калининграде, в сквере у первой гимназии жители обнаружили огромный пень от свежеспиленного бука. Фотографии спила выложила в группу «Аллеи Калининградской области» калининградка Татьяна Иванова.
- Спиленный бук диаметром 80-100 см в парке рядом со школой номер 1 в Калининграде, - подписала фото Иванова.
В обсуждении инцидента комментаторы предположили, что это начало «благоустройства» парка, так как эта зеленая зона стояла в очереди на приведение его в порядок.
Напомним, в конце апреля большой бук был также спилен в сквере на улице Яналова. Тогда городские власти объяснили снос дерева тем, что вдоль ствола у него появилась трещина. Использовать стяжку ствола коммунальщики отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU