2019-05-11T14:15:43+03:00
Общество

Калининградцев призывают принять участие во Всемирном дне посадки тыквы в публичных пространствах

Организаторы уверяют, что этот овощ можно высаживать, где угодно
Иван МАРКОВ
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Калининградцы примут участие во Всемирном дне посадки тыквы в публичных пространствах. 16 мая 2019 года он проходит везде, где можно вырастить этот овощ.

- Почему тыква? У нее не только невероятно привлекательные плоды, но и само растение замечательно красивое, особенно во время цветения, - уверяют калининградские организаторы. - Где сеять/высаживать? Где угодно, особенно там, где из зелени только сомнительный газон и не слишком разнообразные по составу клумбы. Как сажать? Тыкву можно высевать семенами, можно высаживать рассадой.

Желающим принять участие в мероприятии нужно учесть, что тыква любит свет и тепло, с удобрением она может вырасти даже на песчаной почве.

- Семена высевают гнездовым способом, по 2-3 семечка на глубину 3-4 см, на расстоянии не менее 100 см от следующего «гнездышка», - подсказывают овощеводы. - Для одного растения отводим площадь примерно в квадратный метр. Когда появятся всходы, обычно более слабые ростки удаляют, оставляя одно растение в гнезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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