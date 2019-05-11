В Калининграде госпитализировано еще 6 человек с признаками заболевания корью

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-11T15:21:39+03:00

С начала года лабораторно подтверждено уже 13 случаев кори

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В инфекционную больницу госпитализировано 6 заболевших с признаками заболевания корью ( в том числе пять детей до 14 лет). Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

- По месту жительства, учебы организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация по эпидемическим показаниям, - сообщает ведомство. - Всего с начала года лабораторно подтверждено 13 случаев кори. Диагностика по 15 случаям продолжается.

Напомним, в конце апреля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о 8 пациентах с клиническими проявлениями заболевания корью. Среди заболевших было двое детей: 6 и 8 лет.

- В подавляющем большинстве случаев корью заболели либо не привитые, в том числе по причине отказа, либо не имеющие сведений о прививках, либо имеющие только одну прививку, проведённую более 20 лет назад, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU