2019-05-11T15:33:22+03:00
Происшествия

В центре Калининграда «Рено» протаранил «Ауди», есть пострадавшие

ДТП произошло на Двухъярусном мосту
Иван МАРКОВ
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Столкновение на Двухъярусном мостуСтолкновение на Двухъярусном мостуФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
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Вечером 10 мая в центре Калининграда произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 18:00 на Двухъярусном мосту.

- По Двухъярусному мосту со стороны улицы Правая набережная в направлении улицы Портовая следовал автомобиль «Рено Гранд Сценик» под управлением 36-летнего водителя, который в районе дома №45 по улице Портовая из-за несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Ауди А6 Авант», - сообщают подробности в пресс-службе. - В результате ДТП 10-летняя и 24-летняя пассажир автомобиля «Рено Гранд Сценик» получили телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что за сутки это было единственное зарегистрированное ДТП с пострадавшими на территории Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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