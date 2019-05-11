В центре Калининграда «Рено» протаранил «Ауди», есть пострадавшие
Вечером 10 мая в центре Калининграда произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 18:00 на Двухъярусном мосту.
- По Двухъярусному мосту со стороны улицы Правая набережная в направлении улицы Портовая следовал автомобиль «Рено Гранд Сценик» под управлением 36-летнего водителя, который в районе дома №45 по улице Портовая из-за несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Ауди А6 Авант», - сообщают подробности в пресс-службе. - В результате ДТП 10-летняя и 24-летняя пассажир автомобиля «Рено Гранд Сценик» получили телесные повреждения.
В ведомстве добавили, что за сутки это было единственное зарегистрированное ДТП с пострадавшими на территории Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU