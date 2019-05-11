В Малом Исаково автомобиль сбил девочку на электросамокате и скрылся

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-11T16:55:38+03:00

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В субботу 11 мая в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось сообщение от калининградки Олеси Котовой, заявившей о ДТП в поселке Малое Исаково, в котором пострадала ее дочь.

- Просим помощи в поиске машины уехавшей с места ДТП, - написала Котова. – Вчера, 10 Мая, в поселке Малое Исаково примерно в 18:30, на улице Пушкинская (ориентир банный комплекс Даурия), был совершён наезд на мою дочь. Она двигалась на электросамокате. Предположительно, [ее сбил] белый внедорожник Лексус, [который] скрылся с места ДТП. Всем неравнодушным автовладельцам, проезжавшим в это время мимо, просим предоставить хоть какую-нибудь информацию.

Напомним, 9 мая был найден водитель, сбивший насмерть 15-летнего подростка в Озерском районе. Он также скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU