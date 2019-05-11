2019-05-11T16:55:38+03:00
Происшествия

В Малом Исаково автомобиль сбил девочку на электросамокате и скрылся

Мама девочки разыскивает свидетелей ДТП
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу 11 мая в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось сообщение от калининградки Олеси Котовой, заявившей о ДТП в поселке Малое Исаково, в котором пострадала ее дочь.

- Просим помощи в поиске машины уехавшей с места ДТП, - написала Котова. – Вчера, 10 Мая, в поселке Малое Исаково примерно в 18:30, на улице Пушкинская (ориентир банный комплекс Даурия), был совершён наезд на мою дочь. Она двигалась на электросамокате. Предположительно, [ее сбил] белый внедорожник Лексус, [который] скрылся с места ДТП. Всем неравнодушным автовладельцам, проезжавшим в это время мимо, просим предоставить хоть какую-нибудь информацию.

Напомним, 9 мая был найден водитель, сбивший насмерть 15-летнего подростка в Озерском районе. Он также скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Калининграда «Рено» протаранил «Ауди», есть пострадавшие
В Калининграде госпитализировано еще 6 человек с признаками заболевания корью
Калининградцев призывают принять участие во Всемирном дне посадки тыквы в публичных пространствах
Калининградцев возмутил снос огромного бука у первой гимназии
В Калининграде на улице Володарского горела недостроенная семиэтажка
Новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов» приступит к швартовным испытаниям уже в конце мая
Под Калининградом горели два недействующих мусорных полигона
В Гвардейске пьяный мужчина напал на машину хозяйки кафе, в котором отказались его обслуживать
СМИ: Паром «Балтийск» не может выйти из порта Усть-Луга из-за долгов
Житель Багратионовска украл из школы туристические палатки и генератор
В Гвардейске автомобиль «Ауди» врезался в дерево, пострадал мужчина
На Шатровских озерах обнаружили лебедя, которому собаки перегрызли крыло
В Калининграде на ул. Камской в ДТП погиб 22-летний скутерист
Калининградка купила через соцсеть дорогие кальяны, но стала жертвой мошенника
Боевая техника, участвовавшая в параде в Калининграде, повредила асфальт на главных улицах
В Светлом мужчина украл у мальчика самокат «для своих детей»
В Советске сгорел склад с картоном
На здании в Светлогорске нарисовали портреты героев Великой Отечественной войны
Калининградцам предлагают поучаствовать в фестивале подросткового кино