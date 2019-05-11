2019-05-11T17:35:10+03:00
Звезды

В Калининграде пройдет международный фестиваль документального кино об экологии ECOCUP

Кинопоказы проведут с 22 по 26 мая в арт-пространстве «Ворота» и на других площадках города
Иван МАРКОВ
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В Калининграде покажут фильмы на экологическую тему. С 22 по 26 мая в арт-пространстве «Ворота» и на других площадках города пройдет международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP.

Как сообщают организаторы, фестиваль с 2010 года проходит в Москве, Петербурге и других городах России и СНГ и является членом Международной сети фестивалей экологического кино Green Film Network.

- Миссия фестиваля — через документальное кино рассказывать о том, что на самом деле происходит с планетой, - говорится в пресс-релизе мероприятия, - об актуальных экологических и этических проблемах, способах их решения, давать повод для дискуссии и вдохновлять людей на действия.

Всего будет показано шесть фильмов из России, Франции, Италии и США. Все они будут продемонстрированы на языке оригинала с русскими субтитрами, а после показов пройдут дискуссии с участием экспертов. Также в рамках события пройдет презентация экологичных проектов Калининграда и области, открытые лекции и дискуссии со специалистами, игровой семинар «Хранители Земли», плоггинг-забег, а также совместный ужин из спасенных продуктов.

Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация на кинопоказы на сайте ecocup-kld.timepad.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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