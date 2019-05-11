Мэр Янтарного рассказал, как построить променад «с гарантированным видом на море»

11 Май 18:04 2019-05-11T18:06:26+03:00

По словам Алексея Заливатского, в его городе променад строится со скоростью 300 метров в день

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В соцсетях уже вторую неделю обсуждают новый променад в Светлогорске, на некоторых участках которого детям невозможно посмотреть на море из-за высокого бетонного ограждения. Эту тему в одном из своих сообщений на фейсбуке обыграл мэр Янтарного Алексей Заливатский, выложив в пятницу 10 мая несколько фотографий. По снимкам можно понять, что в Янтарном заканчивается монтаж деревянного помоста, идущего вдоль береговой линии.

- Практическое руководство на тему: «Как быстро и дешево построить пляжный променад с гарантированным видом на море», - подписал фотографии Заливатский. - P.S. средняя скорость строительства примерно 300 м/день.

На следующий день Заливатский опубликовал еще несколько фотографий, на которых видны первые результаты пляжного благоустройства. По снимкам видно, что на море с такого променада можно посмотреть даже в положении «лежа».

ИСТОЧНИК KP.RU