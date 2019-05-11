2019-05-11T18:06:26+03:00
Общество

Мэр Янтарного рассказал, как построить променад «с гарантированным видом на море»

По словам Алексея Заливатского, в его городе променад строится со скоростью 300 метров в день
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Променад, с которого видно мореПроменад, с которого видно мореФото: Алексей Заливатский
Изменить размер текста:

В соцсетях уже вторую неделю обсуждают новый променад в Светлогорске, на некоторых участках которого детям невозможно посмотреть на море из-за высокого бетонного ограждения. Эту тему в одном из своих сообщений на фейсбуке обыграл мэр Янтарного Алексей Заливатский, выложив в пятницу 10 мая несколько фотографий. По снимкам можно понять, что в Янтарном заканчивается монтаж деревянного помоста, идущего вдоль береговой линии.

- Практическое руководство на тему: «Как быстро и дешево построить пляжный променад с гарантированным видом на море», - подписал фотографии Заливатский. - P.S. средняя скорость строительства примерно 300 м/день.

На следующий день Заливатский опубликовал еще несколько фотографий, на которых видны первые результаты пляжного благоустройства. По снимкам видно, что на море с такого променада можно посмотреть даже в положении «лежа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде Верхнее озеро затянуло черной тиной
Власти Зеленоградска потратят 227 тысяч рублей на изображения котов на фасадах домов
В Калининграде пройдет международный фестиваль документального кино об экологии ECOCUP
В Малом Исаково автомобиль сбил девочку на электросамокате и скрылся
В центре Калининграда «Рено» протаранил «Ауди», есть пострадавшие
В Калининграде госпитализировано еще 6 человек с признаками заболевания корью
Калининградцев призывают принять участие во Всемирном дне посадки тыквы в публичных пространствах
Калининградцев возмутил снос огромного бука у первой гимназии
В Калининграде на улице Володарского горела недостроенная семиэтажка
Новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов» приступит к швартовным испытаниям уже в конце мая
Под Калининградом горели два недействующих мусорных полигона
В Гвардейске пьяный мужчина напал на машину хозяйки кафе, в котором отказались его обслуживать
СМИ: Паром «Балтийск» не может выйти из порта Усть-Луга из-за долгов
Житель Багратионовска украл из школы туристические палатки и генератор
В Гвардейске автомобиль «Ауди» врезался в дерево, пострадал мужчина
На Шатровских озерах обнаружили лебедя, которому собаки перегрызли крыло
В Калининграде на ул. Камской в ДТП погиб 22-летний скутерист
Калининградка купила через соцсеть дорогие кальяны, но стала жертвой мошенника
Боевая техника, участвовавшая в параде в Калининграде, повредила асфальт на главных улицах
В Светлом мужчина украл у мальчика самокат «для своих детей»
В Советске сгорел склад с картоном
На здании в Светлогорске нарисовали портреты героев Великой Отечественной войны
Калининградцам предлагают поучаствовать в фестивале подросткового кино