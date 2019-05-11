Власти Зеленоградска потратят 227 тысяч рублей на изображения котов на фасадах домов

11 Май 19:14 2019-05-11T19:14:09+03:00

Художественная роспись появится на Курортном проспекте и на улице Пугачева

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Власти Зеленоградска продолжают продавливать бренд города котов. На этот раз они заказали художественную роспись фасадов домов на Курортном проспекте (дом №9) и улице Пугачева (дом №7). Ранее соответствующее извещение вместе с двумя эскизами были опубликованы на сайте госзакупок.

В соответствии с документом, администрация приморского города готова была потратить на роспись 250 тысяч рублей, однако выигравший конкурс подрядчик согласлся выполнить работу за 227 тысяч.

К исполнителю были предъявлены следующие требования: краска должна быть износоустойчивой, влагостойкой, специализированной для нанесения на фасады здания, для наружного применения. Площадь первого изображения должна составить 45 квадратных метров, а второго - не менее 65 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU