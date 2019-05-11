Власти Зеленоградска потратят 227 тысяч рублей на изображения котов на фасадах домов
Власти Зеленоградска продолжают продавливать бренд города котов. На этот раз они заказали художественную роспись фасадов домов на Курортном проспекте (дом №9) и улице Пугачева (дом №7). Ранее соответствующее извещение вместе с двумя эскизами были опубликованы на сайте госзакупок.
В соответствии с документом, администрация приморского города готова была потратить на роспись 250 тысяч рублей, однако выигравший конкурс подрядчик согласлся выполнить работу за 227 тысяч.
К исполнителю были предъявлены следующие требования: краска должна быть износоустойчивой, влагостойкой, специализированной для нанесения на фасады здания, для наружного применения. Площадь первого изображения должна составить 45 квадратных метров, а второго - не менее 65 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU