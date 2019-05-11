11 Май 19:37 2019-05-11T19:37:18+03:00

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В Калининграде Верхнее озеро затянуло черной тиной. Фотографии покрытого грязной пленкой водоема в пятницу появились в сообществе «Дежурный по городу».

- А что это у нас с Верхним озером творится? Это в районе парка «Юность», - говорится в подписи к фото.

В комментариях под этой публикацией одна из жительниц прикрепила фото всплывшей мертвой рыбы в том же Верхнем озере. Другой комментатор предположил, что в водоем сбросили канализационные стоки.

К слову, 9 мая в том же сообществе было опубликовано фото канала у Литовского вала, где водная гладь также покрыта чем-то черным.

- Ров вдоль Литовского вала здорово смердит, забит мусором и зарастает водорослями, не дождавшись лета, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU