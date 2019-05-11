В Калининграде Верхнее озеро затянуло черной тиной
В Калининграде Верхнее озеро затянуло черной тиной. Фотографии покрытого грязной пленкой водоема в пятницу появились в сообществе «Дежурный по городу».
- А что это у нас с Верхним озером творится? Это в районе парка «Юность», - говорится в подписи к фото.
В комментариях под этой публикацией одна из жительниц прикрепила фото всплывшей мертвой рыбы в том же Верхнем озере. Другой комментатор предположил, что в водоем сбросили канализационные стоки.
К слову, 9 мая в том же сообществе было опубликовано фото канала у Литовского вала, где водная гладь также покрыта чем-то черным.
- Ров вдоль Литовского вала здорово смердит, забит мусором и зарастает водорослями, не дождавшись лета, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU