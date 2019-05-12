Сегодня для проведения велопробега в Калининграде будут дважды перекрывать улицы

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-12T11:12:06+03:00

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Участниками велопробега станут студенты КГТУ, БГАРФ, КМРК, а также жители и гости Калининграда и области. Сегодня, 12 мая, при прохождении колонны велосипедистов, будет временно закрыто движение транспорта на следующих участках:

- ДС «Янтарный» – ул. Согласия – ул. Елизаветинская – ул. Ген. Челнокова – ул. Б. Окружная – пр-кт Советский с выездом из г. Калининграда с 10.00 до 10.30;

- пр-кт Советский (Чкаловский поворот) – ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный» с 14.00 до 14.30.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для содействия при проведении закрытия движения транспорта по маршруту движения колонны велосипедистов будут привлечены 20 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU