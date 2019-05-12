Матч «Балтики» в Калининграде посетили 6 тысяч 117 зрителей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-12T12:16:15+03:00

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Прошедший в субботу матч между "Балтикой" и "СКА-Хабаровск" попал в первую тройку по посещаемости в туре ФНЛ. Игру на стадионе «Калининград» посмотрели 6 тысяч 117 зрителей. Как сообщает Аналитическое агентство ТурСтат, больше болельщиков собрали только матчи в Нижнем Новгороде (11 190 зрителей) и Волгограде (14 834).

«Балтика», напомним, выиграла свою встречу со счетом 1:0 и покинула зону выета, расположившись на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU