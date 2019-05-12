Сначала ливни, потом +20: Синоптики поделились прогнозом на предстоящую неделю в Калининграде
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Калининградцев ждет дождливое и прохладное начало недели и теплый следующий уикенд. По данным портала rp5.ru, в ночь на понедельник на город обрушится ливень. Температура при этом не поднимется выше +10 градусов. Потепление начнется со среды, когда воздух прогреется до +19, а в четверг ожидается +20.
Гидрометцентр России прогнозирует теплые следующие выходные. Так, в субботу синоптики обещают +21 градус, правда, с небольшим дождем.
ИСТОЧНИК KP.RU