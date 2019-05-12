Под Черняховском «Форд» сбил 13-летнего подростка
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ДТП произошло в поселке Красная горка Черняховского района. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Форд Фокус» под управлением 22-летнего водителя двигался по улице Центральной, где совершил наезд на велосипедиста 2006 года рождения, двигающегося попутно справа по ходу движения. Подросток пытался выполнить разворот в непосредственной близости от автомобиля.
Несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU