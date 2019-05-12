На трассе Калининград-Черняховск попал в ДТП микроавтобус с футболистами
.Фото: Признавашки Черняховск
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ДТП произошло на 20-м километре трассы Калининград-Черняховск. Микроавтобус «Мерседес» столкнулся с универсалом «Ауди». Как сообщает группа «Признавашки Черняховск+», в микроавтобусе находилась местная футбольная команда "Прогресс", которая ехала на матч в город Светлый. По уточненной информации, игроки получили «незначительные ушибы и рассечения».
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выдержал интервал движения, из-за чего «Мерседес» ударил «Ауди» сзади.
ИСТОЧНИК KP.RU