Жители поселка под Калининградом наблюдали солнечное гало

12 Май 17:28 2019-05-12T17:28:50+03:00

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Необычное природное явление наблюдали жители поселка Прибрежный. Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. В этот раз очевидцам удалось сфотографировать солнечное гало.

Как сообщили участники паблика, 9 мая солнечное гало также наблюдалось в Пионерском.

ИСТОЧНИК KP.RU