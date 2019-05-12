За сутки пожарные 5 раз выезжали на тушение горящей травы на территории Калининградской области
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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 5 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 23 человек и 5 единиц техники.
Напомним, в субботу бороться с палами травы пожарным пришлось чуть меньше – трижды.
ИСТОЧНИК KP.RU