Жители Калининграда сыграли дорожных рабочих на съемках сериала
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В Калининграде продолжаются съемки сериала «Андреевский флаг». На воскресенье организаторы набирали желающих исполнить роли дорожных рабочих. Как сообщает паблик «Съемки в кино в Калининграде», требовались мужчины от 25 лет. Накануне киношники набирали актеров на роли преподавателей в кадетском училище.
«Андреевский флаг» это 16-серийная современная военная мелодрама. Съемочная группа планирует показать всю красоту Балтийского региона и в частности Балтийский флот, на базе которого планируются масштабные съемки учений военных кораблей и подводных лодок.
ИСТОЧНИК KP.RU