Жители Калининграда сыграли дорожных рабочих на съемках сериала

СЕГОДНЯ 21:32 2019-05-12T21:32:06+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки сериала «Андреевский флаг». На воскресенье организаторы набирали желающих исполнить роли дорожных рабочих. Как сообщает паблик «Съемки в кино в Калининграде», требовались мужчины от 25 лет. Накануне киношники набирали актеров на роли преподавателей в кадетском училище.

«Андреевский флаг» это 16-серийная современная военная мелодрама. Съемочная группа планирует показать всю красоту Балтийского региона и в частности Балтийский флот, на базе которого планируются масштабные съемки учений военных кораблей и подводных лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU