В Калининграде разыскивают 12-летнего мальчика, который убежал от старшей сестры
Отделом полиции по Ленинградскому району Калининграда разыскивается пропавший без вести 12-летний Руслан Дяк, проживающий на улице Фермора. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 11 мая Руслан находился на улице Маточкина вместе со старшей сестрой, от которой убежал в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 12 лет, рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы короткие,
Был одет: куртка серого цвета, джинсы варенки, кроссовки «Найк» черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU