2019-05-12T21:52:09+03:00
Общество

В Калининграде разыскивают 12-летнего мальчика, который убежал от старшей сестры

Николай Литвинов
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отделом полиции по Ленинградскому району Калининграда разыскивается пропавший без вести 12-летний Руслан Дяк, проживающий на улице Фермора. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 11 мая Руслан находился на улице Маточкина вместе со старшей сестрой, от которой убежал в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы короткие,

Был одет: куртка серого цвета, джинсы варенки, кроссовки «Найк» черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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