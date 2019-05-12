2019-05-12T22:17:44+03:00
Звезды

В Калининграде прошел отбор на обучение в мастерской актера Владимира Стержакова

Николай Литвинов
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Прослушивание на обучение проходило в течение двух дней в Музее Мирового океана. Те, кто успешно преодолел отбор, получили шанс отправиться на учебу в московском Институте современного искусства- на факультете актерского мастерства с присвоением квалификации «Артист театра и кино» в мастерской заслуженного артиста России Владимира Стержакова.

Владимир Стержаков сыграл в кино и сериалах больше 150 ролей. Среди них- «Кухня», «Даша Васильева», «Маргоша» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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