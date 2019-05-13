Кёрлингистки из Калининграда выиграли бронзовые медали кубка мира в Китае

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-13T10:06:01+03:00

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Пекин принял финальный этап мировых соревнований по керлингу. В женской сетке пекинского турнира приняли участие сборные США, Канады, Японии, Швеции, Швейцарии, Кореи, Китая и России.

В составе отечественной команды скипа Анны Сидоровой выступили калининградки Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, девушкам удалось одержать четыре победы при двух поражениях на групповом этапе. Итог – бронзовые медали.

В прошлом году, напомним, наши девушки выступили на Олимпийских играх в Южной Корее и стали бронзовым призерами чемпионата мира в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU