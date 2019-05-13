2019-05-13T10:23:55+03:00
Общество

Временно меняется расписание движения поезда Калининград – Москва

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Временно меняется летнее расписание поездов сообщением КалининградМосква – Калининград. Как сообщает пресс-служба КЖД, 15 и 16 мая, 22 и 23 мая поезд № 29 «Янтарь» (Москва – Калининград) прибудет на Южный вокзал на 15 минут позже обычного расписания – в 12:48.

Связано это с ремонтом на полигоне Белорусской железной дороги.

Также в связи с предстоящими плановыми ремонтными работами на полигоне Московской железной дороги внесены корректировки в график движения поездов дальнего следования.

В частности: 2 и 5 июля поезд № 147 сообщением Москва – Калининград будет отправляться с Белорусского вокзала на 12 минут раньше - в 22:58;

в период с 8 по 12 июля поезд № 148 сообщением Калининград – Москва будет прибывать на Белорусский вокзал на 20 минут позже - в 15:50;

19 июля, а также в периоды с 22 по 26 июля, с 29 июля по 2 августа, 5 августа поезд № 148 сообщением Калининград – Москва будет прибывать на Белорусский вокзал на 47 минут позже - в 16:17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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