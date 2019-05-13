2019-05-13T10:41:48+03:00
Происшествия

За один вечер в Калининграде сбили четырех пешеходов

Среди пострадавших – 12-летний мальчик и три женщины разного возраста
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградские водители почему-то упорно не замечали пешеходов на "зебре".Калининградские водители почему-то упорно не замечали пешеходов на "зебре".Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Всего за один воскресный вечер 12 мая в Калининграде было зафиксировано четыре наезда автотранспорта на пешеходов.

Начало этой охоте за людьми было положено около 20:00, когда на улице Красносельской мотоциклист, двигавшийся в направлении проспекта Победы, в районе дома №137 «Г на левом повороте снес 12-летнего мальчика. В этот момент ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате школьник получил телесные повреждения, а байкер не стал дожидаться автоинспекторов и скрылся с места ДТП.

Через час после этого водитель «Пежо», выезжавший с парковки ТЦ «Бауцентр» по улице Водной на улицу Дзержинского, в районе дома №36 также не заметил переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора 37-летнюю женщину. Пострадавшая отделалась травмами.

Прошло еще полчаса, и на проспекте Мира 59-летняя автолледи на «Тойоте», выполняя левый поворот на улицу Чапаева, сбила другую женщину на «зебре». Травмированной горожанке – 55 лет.

Наконец, в 22 часа 20 минут на Советском проспекте автомобиль «Ниссан» под управлением еще одной 59-летней автолюбительницы у дома 186 не успел затормозить перед горожанкой, находившейся на нерегулируемом пешеходном переходе. В этом случае пострадала 62- летняя жительница Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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