Калининград вошел в топ-5 городов по привлекательности работы фрилансером
.Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Дню фрилансера опросил пользователей в социальных сетях, чтобы выяснить, какой город России является самым комфортным для работы фрилансером.
По результатам исследования за Калининград и Санкт-Петербург, вошедших в топ-5 по привлекательности для фрилансеров, высказались по 8% опрошенных.
В первую пятерку городов, привлекательных для работы фрилансером, также вошли Москва, за которую проголосовали 24% опрошенных, и Ялта (16%) и Сочи (40%)
День фрилансера в России отмечается 14 мая в честь создания одной из первых российских бирж фрилансеров в 2005 году.
ИСТОЧНИК KP.RU