2019-05-13T12:17:13+03:00
Общество

Антон Алиханов вошел в список губернаторов с высоким уровнем доверия

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов вошел число глав регионов с высоким уровнем доверия среди населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные социсследования, проведенного по заказу Кремля.

В список, помимо Алиханова, вошли Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область), Сергей Собянин (Москва), Сергей Фургал (Хабаровский край),Роман Старовойт (Курская область), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Александр Цыбульский (НАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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