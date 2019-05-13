Калининградец повредил чужую машину и заявил об угоне

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-13T13:11:15+03:00

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В полицию Балтийска пришел местный житель и сообщил, что стал жертвой угона. По словам 32-летнего мужчину, он оставил «Фольксваген», которым пользовался по доверенности, около причала на Русской набережной, однако спустя некоторое время не обнаружил машину на месте. Затем он стал самостоятельно разыскивать автомобиль и обнаружил его на одной из улиц с техническими повреждениями.

Полицейские начали проверку и обнаружили нестыковки в показаниях пострадавшего.

- Так, очевидцы видели, как мужчина управлял автомобилем в указанный промежуток времени. Выяснилось, что при управлении произошел прокол двух колёс, лопнули шины. Желая избежать расходов на возмещение ущерба, житель Балтийска написал заявление об угоне, -сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU