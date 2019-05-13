2019-05-13T13:14:12+03:00
Звезды

Организаторы «Музейной ночи» в Калининграде прекратили онлайн-продажу билетов

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Онлайн-продажа билетов на «Музейную ночь» в Калининграде завершена. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала куратор акции Евгения Романова.

- Единые билеты в этом году у нас продавались первый раз онлайн. И тут лимит мы исчерпали, продав 1000 билетов. Продажи в Интернете закрываем. Остаются бумажные билеты, которые можно купить в кассах музеев-участников акции, в том числе в драмтеатре и областной научной библиотеке, в «Пирамиде», - говорит Евгения Романова.

По ее словам всего в этом году намерены продать 6 тысяч билетов на «Музейную ночь». Для сравнения в прошлом году было продано 5400 билетов.

- Мы продаем все билеты всегда раньше, чем начинается «Музейная ночь», - отметила куратор акции.

Единый билет на «Музейную ночь», напомним, стоит в этом году 600 рублей. По нему можно посетить в Калининграде 8 площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ул.Ломоносова в Калининграде снесли самовольную постройку, участок отдадут многодетной семье
Во вторник калининградцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
В Калининграде юный уголовник обворовал сторожа автостоянки
Пьяный калининградец застрелил гостя из охотничьего ружья
С 9 по 12 мая из Калининградской области выехали свыше 36 тысяч человек
В мэрии сообщили, на каких улицах до конца мая отключат горячую воду
Калининградец повредил чужую машину и заявил об угоне
Антон Алиханов вошел в список губернаторов с высоким уровнем доверия
Калининград вошел в топ-5 городов по привлекательности работы фрилансером
В Калининграде в понедельник пять домов остались без электричества
В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика
За один вечер в Калининграде сбили четырех пешеходов
Временно меняется расписание движения поезда Калининград – Москва
Кёрлингистки из Калининграда выиграли бронзовые медали кубка мира в Китае
В Калининграде прошел отбор на обучение в мастерской актера Владимира Стержакова
В Калининграде разыскивают 12-летнего мальчика, который убежал от старшей сестры
Жители Калининграда сыграли дорожных рабочих на съемках сериала
За сутки пожарные 5 раз выезжали на тушение горящей травы на территории Калининградской области
Жители поселка под Калининградом наблюдали солнечное гало
На трассе Калининград-Черняховск попал в ДТП микроавтобус с футболистами
Под Черняховском «Форд» сбил 13-летнего подростка
Сначала ливни, потом +20: Синоптики поделились прогнозом на предстоящую неделю в Калининграде
Матч «Балтики» в Калининграде посетили 6 тысяч 117 зрителей
Сегодня для проведения велопробега в Калининграде будут дважды перекрывать улицы
В Калининграде Верхнее озеро затянуло черной тиной
Власти Зеленоградска потратят 227 тысяч рублей на изображения котов на фасадах домов
Мэр Янтарного рассказал, как построить променад «с гарантированным видом на море»
В Калининграде пройдет международный фестиваль документального кино об экологии ECOCUP