Организаторы «Музейной ночи» в Калининграде прекратили онлайн-продажу билетов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-13T13:14:12+03:00

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Онлайн-продажа билетов на «Музейную ночь» в Калининграде завершена. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала куратор акции Евгения Романова.

- Единые билеты в этом году у нас продавались первый раз онлайн. И тут лимит мы исчерпали, продав 1000 билетов. Продажи в Интернете закрываем. Остаются бумажные билеты, которые можно купить в кассах музеев-участников акции, в том числе в драмтеатре и областной научной библиотеке, в «Пирамиде», - говорит Евгения Романова.

По ее словам всего в этом году намерены продать 6 тысяч билетов на «Музейную ночь». Для сравнения в прошлом году было продано 5400 билетов.

- Мы продаем все билеты всегда раньше, чем начинается «Музейная ночь», - отметила куратор акции.

Единый билет на «Музейную ночь», напомним, стоит в этом году 600 рублей. По нему можно посетить в Калининграде 8 площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU