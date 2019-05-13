2019-05-13T13:18:46+03:00
Общество

В мэрии сообщили, на каких улицах до конца мая отключат горячую воду

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде для проведения ремонта с 15 мая будут остановлены РТС «Цепрусс», а также котельные на ул. Советский проспект, 103, ул. Емельянова 47 и 92, Дзержинского, 147, Новикова 4-6, Солнечногорская, 54б, П. Морозова, 115 д. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

- В течение двух недель специалисты МП «Калининградтеплосеть» произведут ремонт, который невозможно сделать во время рабочего цикла станций. Будут устранены появившиеся за отопительный период дефекты водогрейных и отопительных котлов, отремонтированы сетевые трубопроводы, восстановлена изоляция теплотрасс, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Горячая вода будет отключена до 28 мая на следующих улицах:

Белинского 38;40; 53; 55-63; 61а; Воздушная 2; 4-10; 21-31; пер. Воздушный 4; 9-11; Красносельская 5-7;21-31;36-40а;56; 67а; 67б; 60; Менделеева 2-6; 8; 10-12; 12а; пр. Победы 88-90; 92; 94; 130-140; 142; 144а-г ; 189; 189а; Радистов 33; Пер.Радистов 2; Глазунова 7-7а; 9; 11; Тенистая аллея 5-9а; 13-19; Мишина 1; 8; Брусничная 2; 5-13; Менделеева,18 (д/сад№2); Пр.Победы,137 (ТЦ «Виктория»); Тенистая аллея,28-30 (ООО«Вагоностроитель»); Тенистая аллея,35 (ДК Цепрусс); Менделеева,13 (школа№19); пр.Победы,143 (ОАО «Славянка»); Советский пр,103а (СТО «Рыцарь»); Емельянова 47; 49; 51; 53; 207; 209; 215; Дзержинского 131 (д/сад № 9); Дзержинского 147 (больница № 5); Дзержинского 153 (школа №5); Емельянова 84а; 86а; 88а; Новикова 4-6; Ангарская 80-82; 84 (колледж); Солнечногорская 59 (адм. ж/д.); Коммунистическая 46 а-г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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