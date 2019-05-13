С 9 по 12 мая из Калининградской области выехали свыше 36 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-13T13:22:50+03:00

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С 9 по 12 мая через таможенные посты Калининградской области на выезд из региона проследовали 13288 легковых автомобилей и 1049 грузовиков, автобусов и 36753 физических лица. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

На территорию области в этот же период въехали 13215 легковых и 1203 грузовых автомобиля, 165 автобусов, 34477 граждан.

Рекордсменом по пропуску легковушек и граждан стал таможенный пост МАПП Мамоново-II. Там за три дня в обе стороны проследовали 6679 легковушек и 16835 физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU