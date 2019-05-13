Пьяный калининградец застрелил гостя из охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-13T14:01:34+03:00

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Дело было в Полесске, на тамошней улице Лесной. Шел последний день майских праздников, которые 38-летний хозяин дома и его 52-летний гость завершали обильными возлияниями.

Дальше все банально. По ходу застолья собутыльники поссорились, молодой и пьяный схватился за охотничье ружье (кстати, незарегистрированное) и всадил в грудь оппоненту заряд дуплетом. Довод оказался воистину убойным: от полученного ранения гость скончался на месте происшествия. Осознав, что натворил, убийца сам вызвал «Скорую» и полицейских. Врачам, конечно, делать было уже нечего, а вот правоохранители в лице

Гурьевского межрайонного следственного отдела Управления Следственного комитета России по Калининградской области возбудили уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ. Полесский районный суд, в свою очередь, водворил подследственного под стражу – как ни крути, преступление относится к разряду особо тяжких.

- Вину в совершении указанного преступления мужчина признал, - добавили в УСКР. - По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU