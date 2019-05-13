В Калининграде юный уголовник обворовал сторожа автостоянки

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-13T15:21:29+03:00

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Охранник на автомобильной стоянке по улице Коммунистической в Калининграде так усердно охранял вверенные ему автомобили, что не уследил за собственным мобильником. И отлучился-то пенсионер из своей сторожки, вроде бы, совсем ненадолго, а когда вернулся, гаджета на прежнем месте не обнаружил. Пришлось идти в ОМВД России по Московскому району – писать заявление о краже.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался 16-летний калининградец.

Парнишка, кстати, несмотря на нежный возраст, успел схлопотать уже две судимости - за аналогичное преступление и грабеж. Эта будет третьей. Похищенную «трубу» он успел продать. И если суд не проявит вновь излишнюю гуманность, свое совершеннолетие юный уголовник встретит уже в стенах исправительной колонии. Да-да, практически в тех самых, где гибнут юность и талант…

ИСТОЧНИК KP.RU