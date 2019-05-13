СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-13T15:59:22+03:00

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Во вторник калининградцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, все желающие могут бесплатно сдать кровь на анализ в мобильном центре здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

Мобильный центр будет работать с 10 до 14 часов на пл. Победы (четная сторона тротуара ул. Проф. Баранова).

Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU