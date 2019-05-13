На ул.Ломоносова в Калининграде снесли самовольную постройку, участок отдадут многодетной семье

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-13T16:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде продолжается работа по сносу самовольных построек. Как сообащет пресс-служба городской администрации, в понедельник подобную постройку снесли на улице Ломоносова, 111.

После очистки участка, он будет передан многодетной семье для строительства частного жилья.

По данным администрации Калининграда, сейчас в областном центре в очереди на получение земельных участков для строительства индивидуального жилья состоят 3901 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU