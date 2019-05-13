На ул.Ломоносова в Калининграде снесли самовольную постройку, участок отдадут многодетной семье
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде продолжается работа по сносу самовольных построек. Как сообащет пресс-служба городской администрации, в понедельник подобную постройку снесли на улице Ломоносова, 111.
После очистки участка, он будет передан многодетной семье для строительства частного жилья.
По данным администрации Калининграда, сейчас в областном центре в очереди на получение земельных участков для строительства индивидуального жилья состоят 3901 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU