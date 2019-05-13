В Калининграде проведут выставку животных из приютов

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-13T16:44:45+03:00

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Благотворительный фестиваль-выставка животных из приютов Калининградской области пройдет в воскресенье 19 мая на Верхнем озере.

Как сообщают организаторы в группе «Преданная душа» приют-передержка г. Калининград», основная задача мероприятия - привлечь внимание к проблеме бездомных животных и негуманного обращения с ними.

В планах – найти хозяев для бездомных собак и кошек.

В программе мероприятия детские конкурсы, стрит-фуд зона, торговля.

На фестивале будет открыт пункт сбора помощи приютам.

ИСТОЧНИК KP.RU