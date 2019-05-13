В Янтарном решили включить отопление в школе и детском саду
.Фото: Александр Подгорчук
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В Янтарном решили возобновить подачу тепла в объекты социальной сферы. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.
- Янтарный. Холодно... Утром проработали технические вопросы. Есть возможность включить отопление в соц.объектах (школа, дет.сад) и в большей части жилищного фонда. Включаем, - написал Алексей Заливатский.
ИСТОЧНИК KP.RU