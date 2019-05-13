В Калининградской области сгорело уже больше 2 тысяч гектаров травы в полях
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается сезон палов травы – сухая прошлогодняя растительность горит во всех муниципалитетах.
По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, только за выходные и праздничные дни с 9 по 12 мая в регионе было зафиксировано 17 случаев возгорания травы на общей площади 11,8 га.
Всего же с начала года пожарно-спасательные подразделения 1532 раза выезжали на тушение травы.
Общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 2000 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU