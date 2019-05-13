В Калининградской области сгорело уже больше 2 тысяч гектаров травы в полях

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-13T17:00:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области продолжается сезон палов травы – сухая прошлогодняя растительность горит во всех муниципалитетах.

По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, только за выходные и праздничные дни с 9 по 12 мая в регионе было зафиксировано 17 случаев возгорания травы на общей площади 11,8 га.

Всего же с начала года пожарно-спасательные подразделения 1532 раза выезжали на тушение травы.

Общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 2000 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU