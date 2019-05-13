2019-05-13T17:10:54+03:00
Общество

На калининградца завели уголовное дело за срубленный ясень

Виктор Сергеев
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Житель Славского района стал фигурантом уголовного дела за незаконную вырубку дерева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ясень спилили на улице Спортивной в поселке Тимирязево. Полицейские провели подомовой обход и установили личность «дровосека». Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, проживающий на этой улице. Во дворе его дома полицейские обнаружили ствол спиленного дерева.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений»

ИСТОЧНИК KP.RU

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