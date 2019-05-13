2019-05-13T17:35:32+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет дорожный ремонт на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На этой неделе дорожный ремонт пройдет на семи улицах в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, планируется отремонтировать проезжую часть на ул. Коммунальной (у дома № 4), пересечения пр. Мира – Каштановой Аллеи, ул. Майской, Еловой Аллеи, ул. Куйбышева (у дома 91), ул. Ижорской, ул. Толстого, ул. Тельмана.

Продолжается в городе и ремонт тротуаров: на Коммунистической (в районе домов №№ 56-100), тротуар по ул. Дарвина. В середине апреля начался капитальный ремонт тротуара по переулку Бодайбинскому, по ул. Грига (от Московского проспекта до набережной Адмирала Трибуца).

Ремонт тротуара на ул. Минусинской (от ул. Беговой до ул. Коммунистической) – завершен, идет подготовка к сдаче объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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