2019-05-13T17:55:41+03:00
Общество

В Калининграде до конца весны высадят 443 тыс летних цветов

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калинниграде продолжается работа по высаживанию цветов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, накануне Дня Победы летнюю цветочную рассаду высадили в цветниках на Гвардейском проспекте. В понедельник, 13 мая, летники высаживали в зеленой зоне на круговой развязке в районе площади Василевского.

Как сообщили в МКУ «Калининградская служба заказчика» на всех городских клумбах - в районе площади Победы, на озере Нижнем, у здания областного правительства, в вазонах на улице Октябрьской, на Нижнем пруду, у Королевских ворот до 1 июня весеннюю виолу сменят летние цветы - цинерария, сальвия, бегония, тагетис.

Всего в городе высадят более 443 тысяч летних цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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