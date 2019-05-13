В Калининграде до конца весны высадят 443 тыс летних цветов
В Калинниграде продолжается работа по высаживанию цветов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, накануне Дня Победы летнюю цветочную рассаду высадили в цветниках на Гвардейском проспекте. В понедельник, 13 мая, летники высаживали в зеленой зоне на круговой развязке в районе площади Василевского.
Как сообщили в МКУ «Калининградская служба заказчика» на всех городских клумбах - в районе площади Победы, на озере Нижнем, у здания областного правительства, в вазонах на улице Октябрьской, на Нижнем пруду, у Королевских ворот до 1 июня весеннюю виолу сменят летние цветы - цинерария, сальвия, бегония, тагетис.
Всего в городе высадят более 443 тысяч летних цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU