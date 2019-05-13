2019-05-13T18:01:31+03:00
Общество

В Гурьевском районе открылось два новых детских сада

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Гурьевском районе в понедельник, 13 мая, открылось два новых детских сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дошкольные учреждения располагаются на первых этажах многоквартирных домов. В поселке Большое Исаково открылось четыре группы для 87 детей в возрасте от двух до трех лет. В поселке Новое Голубево новые помещения на первом этаже многоквартирного дома рассчитаны на 48 мест в двух группах.

По словам министра образования Светланы Трусеневой, разработанная проектно-сметная документация на эти детсады может быть использована любым муниципалитетом для повышения доступности дошкольного образования.

- С этих двух объектов мы начинаем реализацию национального проекта «Демография». В этом году мы откроем еще четыре детских сада, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Несмотря на амбициозные задачи, которые ставит перед нами нацпроект, мы все исполним. Кроме того, мы встретимся с застройщиками, посмотрим, как реально продается жилье, и где есть потребность в возведении новых социальных объектов, чтобы в дальнейшем планировать строительную политику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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