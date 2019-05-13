2019-05-13T18:22:36+03:00
Общество

Готовность новой школы на ул.Аксакова в Калининграде составляет 80%

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Готовность строящейся школы на улице Аксакова в Калининграде составляет 80 процентов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже завершены строительные работы, проводятся отделочные и монтажные работы.

Новая школа рассчитана на 1 700 детей, на сегодняшний день уже подано 1 124 заявления, закрыт прием в первые классы.

- Школа на Аксакова станет социально-образовательным центром Восточного микрорайона. Свои таланты на территории учреждения смогут реализовать не только дети, но и взрослые. Благодаря открытию школы здесь появится и дорожная инфраструктура, две парковочные зоны, которые объединят детский сад и школу, – отметил губернатор Антон Алиханов.

В самой школе располагается два спортивных зала для среднего и старшего звена и зал для младшеклассников, который дополнительно будет оборудован для занятий гимнастикой. Также в школе располагается два бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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