2019-05-13T18:30:46+03:00
Общество

Калининградец похитил у своей бабушки 100 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом будут судить местного жителя, который похитил крупную сумму денег у своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре прошлого года внук убедил бабушку закрыть вклад и перевести деньги на его счет. Якобы, это позволит сохранить ее деньги, более того, 80-летняя женщина по-прежнему сможет пользоваться и распоряжаться своими сбережениями.

Однако, получив 100 тысяч рублей, мужчина похитил деньги.

Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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