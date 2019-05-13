Калининградец похитил у своей бабушки 100 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом будут судить местного жителя, который похитил крупную сумму денег у своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В октябре прошлого года внук убедил бабушку закрыть вклад и перевести деньги на его счет. Якобы, это позволит сохранить ее деньги, более того, 80-летняя женщина по-прежнему сможет пользоваться и распоряжаться своими сбережениями.
Однако, получив 100 тысяч рублей, мужчина похитил деньги.
Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU